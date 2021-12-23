https://ria.ru/20211223/vooruzhenie-1765093671.html
Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин
Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин
Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:24
2021-12-23T13:24
2021-12-23T13:52
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
китай
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин."Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений. Мы работаем в космосе, в сфере авиации, причем и по самолетам, и по вертолетам. И, наконец, мы развиваем сотрудничество между вооруженными силами. Это и совместные учения, это участие в международных военных играх. Это совместное патрулирование на море и в воздухе", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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китай, владимир путин, россия, в мире, оружие, вооружение
13:24 23.12.2021 (обновлено: 13:52 23.12.2021)
Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин
Путин: Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение