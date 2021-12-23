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Володин назвал началом большой работы изменение структуры ПС Беларуси и РФ
Володин назвал началом большой работы изменение структуры ПС Беларуси и РФ - РИА Новости, 23.12.2021
Володин назвал началом большой работы изменение структуры ПС Беларуси и РФ
Изменение структуры Парламентского собрания Союза Белоруссии и России является началом большой работы, необходимо самоорганизоваться для реализации повестки... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:57
2021-12-23T18:57
2021-12-23T18:57
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Изменение структуры Парламентского собрания Союза Белоруссии и России является началом большой работы, необходимо самоорганизоваться для реализации повестки президентов обеих стран, заявил Спикер Госдумы, председатель ПС Союза РФ и Белоруссии Вячеслав Володин.В понедельник прошла 61-ая сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Депутаты в ходе заседания рассмотрели вопрос об изменении структуры собрания, в частности поменялось количество комиссий и распределение предметов ведения.Так, образовались комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению, по культуре, науке и образованию, по молодежной политике, спорту и туризму, по экономической политике, промышленности и торговле, по аграрным вопросам, по энергетике и транспорту, по бюджету, налогам и финансовому рынку, по информационной политике, информационным технологиям и связи, по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, по безопасности и обороне, по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, по законодательству и регламенту.Парламентарий выразил надежду, что 2022 год будет для парламентариев годом более эффективным в плане продвижения по пути интеграции.Кроме этого, депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2022 год. Доходы бюджета в следующем году должны составить 4598,9 миллиона российских рублей, а расходы запланированы в объеме 3111,5 миллиона российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1487,4 миллиона российских рублей.
https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764509600.html
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белоруссия, вячеслав володин, россия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Изменение структуры Парламентского собрания Союза Белоруссии
и России
является началом большой работы, необходимо самоорганизоваться для реализации повестки президентов обеих стран, заявил Спикер Госдумы
, председатель ПС Союза РФ и Белоруссии Вячеслав Володин
.
В понедельник прошла 61-ая сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Депутаты в ходе заседания рассмотрели вопрос об изменении структуры собрания, в частности поменялось количество комиссий и распределение предметов ведения.
Так, образовались комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению, по культуре, науке и образованию, по молодежной политике, спорту и туризму, по экономической политике, промышленности и торговле, по аграрным вопросам, по энергетике и транспорту, по бюджету, налогам и финансовому рынку, по информационной политике, информационным технологиям и связи, по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, по безопасности и обороне, по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, по законодательству и регламенту.
"Наша задача – обеспечить законодательное решение, принять необходимые законодательные акты для реализации повестки, которая была поддержана нашими президентами. Поэтому крайне важно взять, в первую очередь, самоорганизоваться в этом плане. И то решение, которое сегодня принято по структуре, это начало большой работы", - сказал Володин на заседании.
Парламентарий выразил надежду, что 2022 год будет для парламентариев годом более эффективным в плане продвижения по пути интеграции.
Кроме этого, депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2022 год. Доходы бюджета в следующем году должны составить 4598,9 миллиона российских рублей, а расходы запланированы в объеме 3111,5 миллиона российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1487,4 миллиона российских рублей.