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В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ отключили горячую воду в 137 домах
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ отключили горячую воду в 137 домах - РИА Новости, 23.12.2021
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ отключили горячую воду в 137 домах
Горячее водоснабжение в столице Бурятии Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 отключено в 137 домах и 22 социальных объектах, сообщает оперативный штаб по ликвидации... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:06
2021-12-23T07:06
2021-12-23T12:13
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Горячее водоснабжение в столице Бурятии Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 отключено в 137 домах и 22 социальных объектах, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ."В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение от горячего водоснабжения 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1", - говорится в сообщении.В штабе уточнили, что среди отключенных от тепла организаций четыре школы, два садика, республиканская инфекционная больница, медцентр, детская поликлиника и другие объекты. Ранее власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.
https://ria.ru/20211223/komandirovka-1765030730.html
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происшествия, улан-удэ
07:06 23.12.2021 (обновлено: 12:13 23.12.2021)
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ отключили горячую воду в 137 домах
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ отключили горячую воду в 137 домах и 22 социальных объектах
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости.
Горячее водоснабжение в столице Бурятии Улан-Удэ
из-за аварии на ТЭЦ-1 отключено в 137 домах и 22 социальных объектах, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.
"В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение от горячего водоснабжения 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что среди отключенных от тепла организаций четыре школы, два садика, республиканская инфекционная больница, медцентр, детская поликлиника и другие объекты. Ранее власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.