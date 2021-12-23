https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765086468.html

Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией

Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией

Только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:03

2021-12-23T13:03

2021-12-23T14:17

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что люди, которые заботятся о своих избирателях, должны занять более ответственную позицию. Он привел данные, что только 1% переболевших коронавирусом заболевают повторно, а из вакцинированных заболевают 3-4%."Не крутить хвостом, зарабатывать дешевые очки на здоровье нации… Если мы будем доходчиво объяснять, то мы добьемся необходимых результатов… Другие способы контрпродуктивны", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765090114.html

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