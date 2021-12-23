https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765086468.html
Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией
Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией
Только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:03
2021-12-23T13:03
2021-12-23T14:17
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что люди, которые заботятся о своих избирателях, должны занять более ответственную позицию. Он привел данные, что только 1% переболевших коронавирусом заболевают повторно, а из вакцинированных заболевают 3-4%."Не крутить хвостом, зарабатывать дешевые очки на здоровье нации… Если мы будем доходчиво объяснять, то мы добьемся необходимых результатов… Другие способы контрпродуктивны", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765090114.html
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общество, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:03 23.12.2021 (обновлено: 14:17 23.12.2021)
Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией
Президент Путин призвал "не крутить хвостом" в вопросах борьбы с пандемией