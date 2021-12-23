https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765085973.html
"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР
"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР - РИА Новости, 23.12.2021
"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР
В советское время не было добровольности вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:01
2021-12-23T13:01
2021-12-23T13:36
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
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здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В советское время не было добровольности вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."В Советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп - все пошли… Сегодня те, кто руководил еще страной в Советское время, большой страной до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг у той части населения, которая выражает сомнения в необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html
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"Шлеп-шлеп-шлеп и пошли" – Путин о вакцинации в советское время
Путин напомнил, что в советское время никто не спрашивал о желании вакцинироваться: "шлеп-шлеп-шлеп и пошли".
2021-12-23T13:01
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владимир путин, общество, ссср, здоровье - общество, россия
13:01 23.12.2021 (обновлено: 13:36 23.12.2021)
"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР
Президент Путин: в советское время никто не спрашивал о желании вакцинироваться