https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765085973.html

"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР

"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР - РИА Новости, 23.12.2021

"Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли": Путин рассказал о вакцинации в СССР

В советское время не было добровольности вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:01

2021-12-23T13:01

2021-12-23T13:36

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

общество

ссср

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765096321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_662fe492752916655946dec3c9ae0a51.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В советское время не было добровольности вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."В Советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп - все пошли… Сегодня те, кто руководил еще страной в Советское время, большой страной до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг у той части населения, которая выражает сомнения в необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Шлеп-шлеп-шлеп и пошли" – Путин о вакцинации в советское время Путин напомнил, что в советское время никто не спрашивал о желании вакцинироваться: "шлеп-шлеп-шлеп и пошли". 2021-12-23T13:01 true PT5M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, ссср, здоровье - общество, россия