https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765085071.html
Меры пресечения за отказ от вакцинации не нужны, заявил Путин
Меры пресечения за отказ от вакцинации не нужны, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Меры пресечения за отказ от вакцинации не нужны, заявил Путин
Гражданам надо терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:58
2021-12-23T12:58
2021-12-23T19:49
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гражданам надо терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Как отметил глава государства, преследования за отказ от вакцинации быть не должно."Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html
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общество, владимир путин, россия, вакцинация россиян от covid-19
12:58 23.12.2021 (обновлено: 19:49 23.12.2021)
Меры пресечения за отказ от вакцинации не нужны, заявил Путин
Президент Путин выступил против преследования за отказ от вакцинации против коронавируса