https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765084422.html
Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно
Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно
Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно - начнешь давить, сразу появятся способы обойти, заявил президент РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:58
2021-12-23T12:58
2021-12-23T13:22
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
вакцинация россиян от covid-19
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно - начнешь давить, сразу появятся способы обойти, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - сказал Путин на своей большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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вакцинация россиян от covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:58 23.12.2021 (обновлено: 13:22 23.12.2021)
Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно
Президент Путин о принудительной вакцинации: начнешь давить, сразу появятся способы обойти