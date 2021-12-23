https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765084422.html

Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно

Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал, почему давление за отказ от вакцинации неэффективно

Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно - начнешь давить, сразу появятся способы обойти, заявил президент РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:58

2021-12-23T12:58

2021-12-23T13:22

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

вакцинация россиян от covid-19

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследования за отказ от нее быть не должно - начнешь давить, сразу появятся способы обойти, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - сказал Путин на своей большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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