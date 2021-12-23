https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765073901.html

Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным

Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции недостаточный, заявил президент Владимир Путин во время Большой пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:27

2021-12-23T12:27

2021-12-23T13:50

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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михаил мурашко

коронавирусы

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции недостаточный, заявил президент Владимир Путин во время Большой пресс-конференции."Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной, 59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим — сделали два укола, но этого недостаточно", — сказал он.По его словам, этот показатель должен быть под 80 процентов. Глава государства надеется, что этого удастся достичь во втором квартале будущего года.Путин отметил, что в некоторых странах уже говорят, что коллективный иммунитет должен быть на отметке в 95 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди больных COVID-19 составляет около четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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