https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765073901.html
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции недостаточный, заявил президент Владимир Путин во время Большой пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:27
2021-12-23T12:27
2021-12-23T13:50
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции недостаточный, заявил президент Владимир Путин во время Большой пресс-конференции."Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной, 59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим — сделали два укола, но этого недостаточно", — сказал он.По его словам, этот показатель должен быть под 80 процентов. Глава государства надеется, что этого удастся достичь во втором квартале будущего года.Путин отметил, что в некоторых странах уже говорят, что коллективный иммунитет должен быть на отметке в 95 процентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди больных COVID-19 составляет около четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211217/immunitet-1764287538.html
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Путин назвал низким уровень коллективного иммунитета в России
Путин назвал низким уровень коллективного иммунитета в России
2021-12-23T12:27
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PT0M31S
РИА Новости
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россия, общество, владимир путин, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:27 23.12.2021 (обновлено: 13:50 23.12.2021)
Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным
Путин: уровень вакцинации в России сейчас 59,4%, это очень мало