Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765211538.html
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19
Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:54
2021-12-23T19:01
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сирия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
коронавирусы
вакцины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743615266_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_e744fdf98d8ac47cf2e6e3bd63d85fd2.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР.Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло в режиме видеоконференции."Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин (от коронавируса - ред.) на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в июле российским руководством принято и реализовано решение о поставке в Сирию на безвозмездной основе 250 тысяч доз российской вакцины и 1 миллиона тест-систем, а также препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743615266_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5334c15c5cbf41c99fbd9f69bf9b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вакцинация, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:54 23.12.2021 (обновлено: 19:01 23.12.2021)
 
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19

НЦУО: начата работа по локализации производства в Сирии российской вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины от COVID-19
Производство российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло в режиме видеоконференции.
Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
12:56Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
"Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин (от коронавируса - ред.) на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.
Он напомнил, что в июле российским руководством принято и реализовано решение о поставке в Сирию на безвозмездной основе 250 тысяч доз российской вакцины и 1 миллиона тест-систем, а также препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
18:26
Россия отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи в 2021 году
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСирияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол