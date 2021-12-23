https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765211538.html
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19
Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:54
2021-12-23T18:54
2021-12-23T19:01
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сирия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
коронавирусы
вакцины
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР.Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло в режиме видеоконференции."Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин (от коронавируса - ред.) на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в июле российским руководством принято и реализовано решение о поставке в Сирию на безвозмездной основе 250 тысяч доз российской вакцины и 1 миллиона тест-систем, а также препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html
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18:54 23.12.2021 (обновлено: 19:01 23.12.2021)
В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19
НЦУО: начата работа по локализации производства в Сирии российской вакцины от COVID-19