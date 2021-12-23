https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765211538.html

В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19

В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021

В Сирии началась локализация производства российской вакцины от COVID-19

Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:54

2021-12-23T18:54

2021-12-23T19:01

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

сирия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

коронавирусы

вакцины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743615266_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_e744fdf98d8ac47cf2e6e3bd63d85fd2.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР.Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло в режиме видеоконференции."Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин (от коронавируса - ред.) на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что в июле российским руководством принято и реализовано решение о поставке в Сирию на безвозмездной основе 250 тысяч доз российской вакцины и 1 миллиона тест-систем, а также препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html

https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии