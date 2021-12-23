https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765162257.html

Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино

Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино - РИА Новости, 23.12.2021

Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино

Первые 300 жителей Сан-Марино в среду получили бустерную дозу российской вакцины "Спутник Лайт", сообщила РИА Новости представитель Института социального... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:54

2021-12-23T15:54

2021-12-23T15:54

рфпи против covid 19

вакцинация

сан-марино

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760712037_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_ad0683c83707657e565a8b5802a43cab.jpg

РИМ, 22 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Первые 300 жителей Сан-Марино в среду получили бустерную дозу российской вакцины "Спутник Лайт", сообщила РИА Новости представитель Института социального обеспечения республики (ISS)."Сегодня вакцинация прошла для 300 человек, еще 400 забронировали ее на январь", - сказал собеседник агентства.По его словам, ревакцинация российским препаратом доступна для граждан Сан-Марино, кто прошел первичную вакцинацию "Cпутником V". Он подчеркнул, что жители Сан-Марино выбрали "Спутник Лайт", несмотря на то что российские вакцины от COVID не дают права на получение общеевропейского сертификата green pass. Итальянский минздрав ранее предоставил санмаринцам временную отсрочку до 31 декабря, до которого они должны получить третью дозу вакцины из числа препаратов, одобренных европейскими властями.Всего Сан-Марино приобрела 4 тысячи доз "Спутник Лайт", добавил он. На них также претендуют жители Италии и других стран, которые сделали соответствующие запросы властям Сан-Марино."Это зависит от правительства, решат ли они вновь открыть вакционный туризм или сохранить дозы на будущее", - сказал представитель медицинских властей.В настоящий момент 84,1% более чем 30-тысячного населения Сан-Марино прошли полный курс вакцины. В почти 80% случаев применялась российская вакцина "Спутник V".Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), эффективность российского препарата против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента.

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764243174.html

https://ria.ru/20211223/sputnik-1765043885.html

сан-марино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, сан-марино, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"