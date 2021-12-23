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https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765162257.html
Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино
Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино - РИА Новости, 23.12.2021
Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино
Первые 300 жителей Сан-Марино в среду получили бустерную дозу российской вакцины "Спутник Лайт", сообщила РИА Новости представитель Института социального... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:54
2021-12-23T15:54
рфпи против covid 19
вакцинация
сан-марино
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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РИМ, 22 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Первые 300 жителей Сан-Марино в среду получили бустерную дозу российской вакцины "Спутник Лайт", сообщила РИА Новости представитель Института социального обеспечения республики (ISS)."Сегодня вакцинация прошла для 300 человек, еще 400 забронировали ее на январь", - сказал собеседник агентства.По его словам, ревакцинация российским препаратом доступна для граждан Сан-Марино, кто прошел первичную вакцинацию "Cпутником V". Он подчеркнул, что жители Сан-Марино выбрали "Спутник Лайт", несмотря на то что российские вакцины от COVID не дают права на получение общеевропейского сертификата green pass. Итальянский минздрав ранее предоставил санмаринцам временную отсрочку до 31 декабря, до которого они должны получить третью дозу вакцины из числа препаратов, одобренных европейскими властями.Всего Сан-Марино приобрела 4 тысячи доз "Спутник Лайт", добавил он. На них также претендуют жители Италии и других стран, которые сделали соответствующие запросы властям Сан-Марино."Это зависит от правительства, решат ли они вновь открыть вакционный туризм или сохранить дозы на будущее", - сказал представитель медицинских властей.В настоящий момент 84,1% более чем 30-тысячного населения Сан-Марино прошли полный курс вакцины. В почти 80% случаев применялась российская вакцина "Спутник V".Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), эффективность российского препарата против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента.
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764243174.html
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вакцинация, сан-марино, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
15:54 23.12.2021
 

Первую дозы вакцины "Спутник Лайт" получили 300 жителей Сан-Марино

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РИМ, 22 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Первые 300 жителей Сан-Марино в среду получили бустерную дозу российской вакцины "Спутник Лайт", сообщила РИА Новости представитель Института социального обеспечения республики (ISS).
"Сегодня вакцинация прошла для 300 человек, еще 400 забронировали ее на январь", - сказал собеседник агентства.
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 14:32Распространение коронавируса
Путин заявил о готовности предоставить "Спутник Лайт" другим странам
По его словам, ревакцинация российским препаратом доступна для граждан Сан-Марино, кто прошел первичную вакцинацию "Cпутником V". Он подчеркнул, что жители Сан-Марино выбрали "Спутник Лайт", несмотря на то что российские вакцины от COVID не дают права на получение общеевропейского сертификата green pass. Итальянский минздрав ранее предоставил санмаринцам временную отсрочку до 31 декабря, до которого они должны получить третью дозу вакцины из числа препаратов, одобренных европейскими властями.
"Выбирая между "Спутником" и Pfizer, они выбрали первый. Это не только пожилые люди, которые, возможно, не так много путешествуют, но и молодежь", - сказал представитель ISS. Он подчеркнул, что всего третью дозу в республике получили 9,6 тысячи человек. Повторная вакцинация при этом ведется каждый день, но в случае со "Спутником Лайт" следующие прививки пока запланированы на 20 января.
Всего Сан-Марино приобрела 4 тысячи доз "Спутник Лайт", добавил он. На них также претендуют жители Италии и других стран, которые сделали соответствующие запросы властям Сан-Марино.
"Это зависит от правительства, решат ли они вновь открыть вакционный туризм или сохранить дозы на будущее", - сказал представитель медицинских властей.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 10:01РФПИ против Covid 19
В Белоруссии выпустили опытную серию "Спутника V" и "Спутника Лайт"
В настоящий момент 84,1% более чем 30-тысячного населения Сан-Марино прошли полный курс вакцины. В почти 80% случаев применялась российская вакцина "Спутник V".
Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), эффективность российского препарата против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента.
 
РФПИ против Covid 19ВакцинацияСан-МариноРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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