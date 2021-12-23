https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html

Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19

Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19

С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:56

2021-12-23T12:56

2021-12-23T13:10

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html

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