https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html
Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:56
2021-12-23T12:56
2021-12-23T13:10
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
вакцинация россиян от covid-19
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html
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вакцинация россиян от covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:56 23.12.2021 (обновлено: 13:10 23.12.2021)
Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
Президент Путин: без взаимного признания вакцин с проблемой COVID-19 не справиться