https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765245995.html
В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах - РИА Новости, 23.12.2021
В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
Власти Бурятии и МЧС после аварии на ТЭЦ-1 организовали мониторинг температуры во всех социально-значимых объектах Улан-Удэ, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:34
2021-12-23T22:34
2021-12-23T22:34
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Бурятии и МЧС после аварии на ТЭЦ-1 организовали мониторинг температуры во всех социально-значимых объектах Улан-Удэ, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии."Силами Главного управления МЧС России и рабочими группами правительства республики, администрации города организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности", - говорится в сообщении оперштаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех социально-значимых объектах