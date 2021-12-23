https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765245995.html

В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах

В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах - РИА Новости, 23.12.2021

В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах

Власти Бурятии и МЧС после аварии на ТЭЦ-1 организовали мониторинг температуры во всех социально-значимых объектах Улан-Удэ, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:34

2021-12-23T22:34

2021-12-23T22:34

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765067165_0:239:3018:1937_1920x0_80_0_0_712010def00296c1051997f7b3d32fce.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Бурятии и МЧС после аварии на ТЭЦ-1 организовали мониторинг температуры во всех социально-значимых объектах Улан-Удэ, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии."Силами Главного управления МЧС России и рабочими группами правительства республики, администрации города организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20211223/teplosnabzhenie-1765245229.html

улан-удэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия