https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765130249.html

Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021

Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин пообещал после окончания своей пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:17

2021-12-23T15:17

2021-12-23T15:17

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

происшествия

улан-удэ

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал после окончания своей пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу."Что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся. Сейчас после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит, и чем нужно помочь", - сказал президент, отвечая на обращение журналистки "Буряад ТВ" о том, что после аварии на ТЭЦ половина города осталась без воды и отопления, средств на покрытие убытков у региона может не хватить.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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происшествия, улан-удэ, владимир путин, россия