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Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ
Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021
Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ
Президент РФ Владимир Путин пообещал после окончания своей пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:17
2021-12-23T15:17
2021-12-23T15:17
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
происшествия
улан-удэ
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал после окончания своей пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу."Что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся. Сейчас после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит, и чем нужно помочь", - сказал президент, отвечая на обращение журналистки "Буряад ТВ" о том, что после аварии на ТЭЦ половина города осталась без воды и отопления, средств на покрытие убытков у региона может не хватить.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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происшествия, улан-удэ, владимир путин, россия
Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ
Президент Путин пообещал после пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
пообещал после окончания своей пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
.
По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу.
"Что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся. Сейчас после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит, и чем нужно помочь", - сказал президент, отвечая на обращение журналистки "Буряад ТВ" о том, что после аварии на ТЭЦ половина города осталась без воды и отопления, средств на покрытие убытков у региона может не хватить.