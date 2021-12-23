14:16 23.12.2021 (обновлено: 14:36 23.12.2021)
Путин переадресовал руководству Украины вопрос о приказе стрелять в своих
Президент Путин переадресовал руководству Украины вопрос о приказе стрелять в своих
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переадресовал вопрос журналиста о том, как можно отдать приказ стрелять в своих, и посоветовал спросить об этом нынешнее руководство Украины, где идут обстрелы Донбасса.
"На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
"Вы знаете, у нас ведь некоторое время назад были достигнуты договоренности - договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны, могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих. Соответственно, в одном случае Донецк, Луганск, в другом - в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали", - добавил глава государства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.