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Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине
Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине - РИА Новости, 23.12.2021
Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров – это на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:52
2021-12-23T12:52
в мире
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров – это на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко."Сейчас у нас в хранилищах 14,5 миллиардов кубометров газа. Это на 5% больше, чем нормальные запасы, например, в периоде 2014-2018 годов", - сказал Витренко на пресс-конференции в четверг.По его словам, в текущем отопительном сезоне разница между потреблением и добычей газа прогнозируемо составит 5,1 миллиарда кубометров. Эта разница будет покрыта за счет запасов в ПХГ, также есть возможности импорта газа.По словам Витренко, доля импортного газа на Украине в 2021 году составила 77%. Он отметил, что собственная добыча газа в стране в первом полугодии продолжала падать, но во втором полугодии удалось переломить ситуацию и увеличить добычу.
https://ria.ru/20211223/naftogaz-1765053146.html
https://ria.ru/20211223/gaz-1765045688.html
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в мире, украина, нафтогаз украины, юрий витренко
12:52 23.12.2021
 
Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине

Глава "Нафтогаза" Витренко: запасы газа на Украине составили 14,5 миллиарда кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 миллиардов кубометров – это на 5% больше, чем "нормальные запасы" в период 2014-2018 годов, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Сейчас у нас в хранилищах 14,5 миллиардов кубометров газа. Это на 5% больше, чем нормальные запасы, например, в периоде 2014-2018 годов", - сказал Витренко на пресс-конференции в четверг.
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По его словам, в текущем отопительном сезоне разница между потреблением и добычей газа прогнозируемо составит 5,1 миллиарда кубометров. Эта разница будет покрыта за счет запасов в ПХГ, также есть возможности импорта газа.
По словам Витренко, доля импортного газа на Украине в 2021 году составила 77%. Он отметил, что собственная добыча газа в стране в первом полугодии продолжала падать, но во втором полугодии удалось переломить ситуацию и увеличить добычу.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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В миреУкраинаНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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