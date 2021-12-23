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Британцы осудили Украину за стрельбы из американского оружия в Донбассе
Британцы осудили Украину за стрельбы из американского оружия в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
Британцы осудили Украину за стрельбы из американского оружия в Донбассе
Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали украинских военных, которые провели первые стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:14
2021-12-23T15:30
в мире
украина
киев
сша
москва
владимир путин
нато
донбасс
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали украинских военных, которые провели первые стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе.Многие отметили, что на фоне сообщений о "российском вторжении" именно Киев и помогающий ему Запад ведут себя агрессивно."Забавно, как Украина из нейтрального государства превратилась в марионетку НАТО во главе с США. Как тут не любить глобалистов и их безрассудство", — отметил Sortbynew."Украина действительно сама по себе, мы не придем на помощь. Предлагаем вам прекратить геноцид на спорной территории и повзрослеть", — подчеркнул sayitonce."НАТО уже несколько лет размещает на Украине тяжелое вооружение. Такое ощущение, что это они ищут повод для нападения на Россию", — считает BritishSovereign."Плохая новость — слышать, что США планируют химическую атаку на востоке Украины. Плохо тут то, что это весьма правдоподобно", — посетовал Trebor4."Когда дело доходит до продажи оружия, американцы всегда рядом", — подытожили читатели.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
https://ria.ru/20211222/imitatsiya-1765019028.html
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украина
киев
сша
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в мире, украина, киев, сша, москва, владимир путин, нато, донбасс, javelin (птрк)
11:14 23.12.2021 (обновлено: 15:30 23.12.2021)
 
Британцы осудили Украину за стрельбы из американского оружия в Донбассе

Читателей Daily Express возмутило применение Киевом американского ПТРК Javelin в Донбассе

© Фото пресс-центра штаба операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба операции Объединенных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали украинских военных, которые провели первые стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе.
Многие отметили, что на фоне сообщений о "российском вторжении" именно Киев и помогающий ему Запад ведут себя агрессивно.
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"Забавно, как Украина из нейтрального государства превратилась в марионетку НАТО во главе с США. Как тут не любить глобалистов и их безрассудство", — отметил Sortbynew.
"Украина действительно сама по себе, мы не придем на помощь. Предлагаем вам прекратить геноцид на спорной территории и повзрослеть", — подчеркнул sayitonce.
"НАТО уже несколько лет размещает на Украине тяжелое вооружение. Такое ощущение, что это они ищут повод для нападения на Россию", — считает BritishSovereign.
"Плохая новость — слышать, что США планируют химическую атаку на востоке Украины. Плохо тут то, что это весьма правдоподобно", — посетовал Trebor4.
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"Когда дело доходит до продажи оружия, американцы всегда рядом", — подытожили читатели.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В миреУкраинаКиевСШАМоскваВладимир ПутинНАТОДонбассJavelin (ПТРК)
 
 
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