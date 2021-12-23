https://ria.ru/20211223/uchastki-1765123996.html

Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных

Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных - РИА Новости, 23.12.2021

Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:57

2021-12-23T14:57

2021-12-23T14:57

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи.Журналист спросил, может ли появиться отдельная федеральная программа или подпрограмма в нацпроекте, благодаря которой будет создана инфраструктура на территориях, где многодетные семьи берут землю."Я говорил в самом начале, огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали. И в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, обязательно такую задачу перед правительством поставлю и перед регионами, с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе, региональной дорожной сети", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции."А уровень региональной дорожной сети пока отстает от развития федеральной сети, я имею в виду нормативное ее состояние. Но у нас есть планы, расписанные по годам, как мы должны приблизиться и решить вопрос с нормативных состоянием этих дорог. Это все обеспечено финансированием, нужно только состыковать проблему, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставлю", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html

https://ria.ru/20211014/mishustin-1754556333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин