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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/uchastki-1765123996.html
Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных
Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных - РИА Новости, 23.12.2021
Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:57
2021-12-23T14:57
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи.Журналист спросил, может ли появиться отдельная федеральная программа или подпрограмма в нацпроекте, благодаря которой будет создана инфраструктура на территориях, где многодетные семьи берут землю."Я говорил в самом начале, огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали. И в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, обязательно такую задачу перед правительством поставлю и перед регионами, с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе, региональной дорожной сети", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции."А уровень региональной дорожной сети пока отстает от развития федеральной сети, я имею в виду нормативное ее состояние. Но у нас есть планы, расписанные по годам, как мы должны приблизиться и решить вопрос с нормативных состоянием этих дорог. Это все обеспечено финансированием, нужно только состыковать проблему, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставлю", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html
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общество, владимир путин
14:57 23.12.2021
 
Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных

Президент Путин поддержал создание инфраструктуры к земельным участкам многодетных семей

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос создания инфраструктуры к земельным участкам, где живут многодетные семьи.
Журналист спросил, может ли появиться отдельная федеральная программа или подпрограмма в нацпроекте, благодаря которой будет создана инфраструктура на территориях, где многодетные семьи берут землю.
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Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров
"Я говорил в самом начале, огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали. И в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, обязательно такую задачу перед правительством поставлю и перед регионами, с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе, региональной дорожной сети", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
"А уровень региональной дорожной сети пока отстает от развития федеральной сети, я имею в виду нормативное ее состояние. Но у нас есть планы, расписанные по годам, как мы должны приблизиться и решить вопрос с нормативных состоянием этих дорог. Это все обеспечено финансированием, нужно только состыковать проблему, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставлю", - добавил он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Власти выделят еще шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир Путин
 
 
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