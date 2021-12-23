https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

Нижегородский подросток, желая жить самостоятельно, убил мать кирпичом

Нижегородский подросток, желая жить самостоятельно, убил мать кирпичом - РИА Новости, 23.12.2021

Нижегородский подросток, желая жить самостоятельно, убил мать кирпичом

Восемнадцатилетний юноша убил мать кирпичом в ходе ссоры из-за его желания начать самостоятельную жизнь, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:24

2021-12-23T16:24

2021-12-23T16:24

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша убил мать кирпичом в ходе ссоры из-за его желания начать самостоятельную жизнь, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 17 декабря в доме села Илев Вознесенского района в ходе семейной ссоры 18-летний подозреваемый нанес несколько ударов кирпичом по голове матери. От полученных повреждений 38-летняя женщина скончалась. Сын выкопал яму на придомовой территории и закопал в ней тело матери.Двадцатого декабря правоохранители стали устанавливать местонахождение женщины по сообщению ее родственника, который не смог дозвониться до нее. 22 декабря тело женщины было обнаружено на территории домовладения, где она проживала. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Как полагают следователи СК, конфликт между родственниками произошел на почве воспитательного процесса: подозреваемый намеревался начать самостоятельную жизнь. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210908/lechenie-1749212930.html

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия