14:40 23.12.2021 (обновлено: 15:51 23.12.2021)
Ректор КФУ отверг обвинения в причастности к убийству
Ректор КФУ Гафуров отверг обвинения в причастности к убийству
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкРектор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, обвиняемый по делу об убийстве по найму, во время избрания меры пресечения в Басманном суде города Москвы
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Арестованный накануне ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает вину в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
"Гафуров пока остается в ИВС на Петровке. У него трехместная камера, один сосед. Вину не признает, претензий к условиям содержания в ИВС у него нет. Он попросил выдать ему исторические романы, чтобы как-то отвлечься", — сказали в комиссии.
Гафурова обвинили по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК России — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. Речь идет о двух эпизодах: одном совершенном и одном несостоявшемся. По мнению следствия, ректор выступил подстрекателем.
Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом Госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
22 декабря, 14:37СК попросило арестовать ректора КФУ Гафурова