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Ректор КФУ отверг обвинения в причастности к убийству

Ректор КФУ отверг обвинения в причастности к убийству - РИА Новости, 23.12.2021

Ректор КФУ отверг обвинения в причастности к убийству

Арестованный накануне ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает вину в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:40

2021-12-23T14:40

2021-12-23T15:51

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Арестованный накануне ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает вину в подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).В ОНК также рассказали, что из-за того, что при задержании в Казани он был легко одет, сейчас ученый не может выходить на прогулки.Гафурова обвинили по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК России — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. Речь идет о двух эпизодах: одном совершенном и одном несостоявшемся. По мнению следствия, ректор выступил подстрекателем.Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года. В 1995 году его избрали депутатом Госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

https://ria.ru/20211222/sk-1764913635.html

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