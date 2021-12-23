https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765109703.html
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал все для расследования убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:11
2021-12-23T14:11
2021-12-23T15:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
анна политковская
борис немцов
общество
процесс по делу об убийстве анны политковской
владимир путин
приговор по делу политковской
убийство бориса немцова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал все для расследования убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова."Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.Год назад, в декабре 2020 года Путин на встрече с правозащитниками заявил, что по делу об убийстве Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Стенограмма с закрытой встречи была опубликована на сайте Кремля. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова, отметив, что впереди большая пресс-конференция главы государства. Он также говорил, что у президента будут контакты с журналистами, общественниками, правозащитниками, и они "смогут освежить этот вопрос".
https://ria.ru/20210612/prustupniki-1736717695.html
https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599222853.html
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РИА Новости
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"Я все сделал, чтобы раскрыть эти преступления" – Путин об убийстве Политковской и Немцова
Путин ответил на вопрос главреда "Новой газеты" Муратова об убийстве Политковской и Немцова. Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вам известно, за совершённые преступления (убийства Политковской и Немцова - ред.) люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики... остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно", - сказал Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.
2021-12-23T14:11
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анна политковская, борис немцов, общество, процесс по делу об убийстве анны политковской, владимир путин, приговор по делу политковской, убийство бориса немцова, россия
14:11 23.12.2021 (обновлено: 15:15 23.12.2021)
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова
Президент Путин: я все делал для раскрытия убийств Политковской и Немцова