https://ria.ru/20211223/tvorchestvo-1765165336.html

Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин

Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин

Размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:05

2021-12-23T16:05

2021-12-23T16:57

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих."Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества вообще, свободу вообще", - отметил президент.Путин привел и другой пример - карикатуры на пророка Мухаммеда, что является, по мнению президента, оскорблением чувств исповедующих ислам."Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", - добавил Путин и отметил, что подобные действия вызывают еще более острые экстремистские проявления.

https://ria.ru/20211223/tvorchestvo-1765164064.html

https://ria.ru/20211223/blogery-1765168336.html

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общество, владимир путин, россия