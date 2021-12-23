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Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин
Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин
Размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:05
2021-12-23T16:05
2021-12-23T16:57
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих."Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества вообще, свободу вообще", - отметил президент.Путин привел и другой пример - карикатуры на пророка Мухаммеда, что является, по мнению президента, оскорблением чувств исповедующих ислам."Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", - добавил Путин и отметил, что подобные действия вызывают еще более острые экстремистские проявления.
https://ria.ru/20211223/tvorchestvo-1765164064.html
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общество, владимир путин, россия
16:05 23.12.2021 (обновлено: 16:57 23.12.2021)
Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества, заявил Путин
Президент Путин: оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. По словам журналистки, участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
"Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества вообще, свободу вообще", - отметил президент.
Путин привел и другой пример - карикатуры на пророка Мухаммеда, что является, по мнению президента, оскорблением чувств исповедующих ислам.
"Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", - добавил Путин и отметил, что подобные действия вызывают еще более острые экстремистские проявления.