https://ria.ru/20211223/tsentrobank-1765077787.html
Путин ответил на вопрос о работе ЦБ
Путин ответил на вопрос о работе ЦБ - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на вопрос о работе ЦБ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:40
2021-12-23T12:40
2021-12-23T13:10
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
турция
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции.Он отметил, что России надо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в 2 раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), турция, россия
12:40 23.12.2021 (обновлено: 13:10 23.12.2021)
Путин ответил на вопрос о работе ЦБ
Президент Путин положительно оценил работу Центробанка