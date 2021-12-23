https://ria.ru/20211223/tsentrobank-1765077787.html

Путин ответил на вопрос о работе ЦБ

Путин ответил на вопрос о работе ЦБ - РИА Новости, 23.12.2021

Путин ответил на вопрос о работе ЦБ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:40

2021-12-23T12:40

2021-12-23T13:10

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

турция

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции.Он отметил, что России надо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в 2 раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html

турция

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), турция, россия