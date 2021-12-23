https://ria.ru/20211223/trubetskoy-1765070097.html

Андрей Трубецкой: туристы из Египта должны ехать на "Барсову гору" в ХМАО

Андрей Трубецкой: туристы из Египта должны ехать на "Барсову гору" в ХМАО - РИА Новости, 23.12.2021

Андрей Трубецкой: туристы из Египта должны ехать на "Барсову гору" в ХМАО

Сургутскому району Югры, несмотря на вызовы второго пандемийного года, удалось сохранить устойчивый бюджет, продолжить развитие инфраструктуры и начать... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:17

2021-12-23T12:17

2021-12-23T12:17

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

туристы

благоустройство

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Сургутскому району Югры, несмотря на вызовы второго пандемийного года, удалось сохранить устойчивый бюджет, продолжить развитие инфраструктуры и начать несколько масштабных проектов. Какие задачи стоят перед крупнейшим районом Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшем будущем и как он планирует привлечь туристов со всего мира, в интервью РИА Новости рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.— Андрей Александрович, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России повлияла на планы развития Сургутского района?— Год очень непростой был. Каждый год непростой, но этот особенно. Мы исполнили свою доходную часть, она была запланирована с ростом в 230 миллионов рублей. Выходим на плюс 235 миллионов рублей. Это именно собственные доходы. То есть, мы то, что себе планировали, выполнили, но не все получилось. В частности, по налогу на доходы физических лиц не смогли добиться запланированного роста.Пандемийный год – это было действительно очень тяжело. Реализация мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции и минимизации ее социально-экономических последствий сопряжена с увеличением и расходной части бюджета. Это и содержание обсерваторов, и обеспечение средствами индивидуальной защиты, и меры социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения и бизнеса.— Как сейчас в муниципалитете проходит вакцинация?— Население Сургутского района вакцинировано на 81% от необходимого количества для достижения коллективного иммунитета, это порядка 58,7 тысяч человек. Граждане в возрасте 60 лет и старше привиты на уровне 85%. Прошли вакцинацию 99,9% работников сферы образования, 99,6% работников подведомственных учреждений ЖКХ, культуры и спорта.Вакцинация идет ускоренными темпами, поэтому, надеюсь, что 2022 год мы начнем уже в нормальном ритме.— В этом году многие российские регионы помимо пандемии столкнулись с ростом цен на стройматериалы. Затронула ли эта проблема Сургутский район, пришлось ли пересматривать какие-то проекты?— К сожалению, подрядчик расторг договор на реконструкцию канализационно-очистного сооружения в деревне Русскинская. Это очень нужный объект, чтобы не вывозить стоки в Федоровский. Но удорожание стройматериалов, по мнению подрядчика, не позволили ему выполнить этот проект. То есть он потребовал увеличение стоимости и контракт был расторгнут. Сейчас производится корректировка проекта. Планируем в 2022 году, понятно, что с увеличением стоимости, по новой этот контракт расторговать.К сожалению, все дорожает. Подрядчик приступил к работам на нашем знаменитом объекте КДЦ (культурно-досуговый центр), вторая очередь в поселении Белый Яр. Стоимость подорожала со 100 миллионов рублей в 2016 году до 500 миллионов рублей в текущем году. Очень надеюсь, что в следующем году закончим и введем этот объект.Должны получить не позднее 20 января экспертизу по плавательному бассейну в Федоровском. Это тоже наш долг перед жителями поселка. Надеюсь, что в следующем году приступим к его строительству. Мы дважды заключали инвестконтракт, дважды подрядчик выходил на строительство, дважды, приступая, понимал, что не может вытянуть этот объект. В этом году приняли решение уже отказаться от инвестконтракта, расторговаться по 44 федеральному закону. Начинали со 140 миллионов, сейчас уже приблизились к 170, то есть удорожание материалов потребовало корректировки проектно-сметной документации.— Буквально пару недель назад на международном совещании "Диалог поверх границ" был представлен проект по развитию туристического комплекса "Барсова гора". Что он из себя представляет и когда планируется его реализовать?— Это должен стать очень серьезный, по-настоящему масштабный проект. Я много раз говорил, что Сургутскому району повезло, на его территории находится уникальный археологический комплекс "Барсова гора" – гора старше, чем египетские пирамиды. Просто незаслуженно забытый и недофинансированный.Проект дорогой – без малого 400 миллионов рублей. Начинаем реализовывать полностью за счет средств бюджета района. В следующем году мы должны запустить виртуальный тур, архитектурные тропы с инсталляциями для того, чтобы было интересно посетителям пройтись. Когда снег спадет, приступим к обустройству двух архитектурных троп, общая протяженность – четыре километра. В мае мы должны получить уже проект. Не знаю, успеем в следующем году или нет, но в 2023 году уже точно приступим к строительству музейного комплекса с фондохранилищем.— По-вашему, проект сможет привлечь туристов не только из муниципалитета, но и из других регионов?— Создадим условия, чтобы, скажем так, было, куда приехать и где остановиться. У нас два глэмпинга должно быть на "Барсовой горе". С учетом развития интернета, соцсетей, наших экранов, которые появились в Москве и Питере, проблем с информированием не будет. Нужно сделать так, чтобы можно было не только со всей Югры или страны пригласить гостей, а чтобы не мы на пирамиды в Египет ездили смотреть, а египтяне к нам приезжали на "Барсову гору".— Каждый год в Сургутском районе реализуются эксклюзивные проекты, аналогов которым нет не только в Югре, но и в стране. В этом году была создана сеть молодежных резиденций. В чем их уникальность?— Молодежные центры оснащены по последнему слову техники – это коворкинг-зоны, медиазоны, киберзона и хорошее оборудование. Всего планируем за три года построить семь молодежных центров. В этом году три молодежных резиденции мы уже открыли – в Высоком мысу, Русскинской, Локосово. До конца года планировали и в Угуте, но задержка произошла с ремонтом помещения. Я думаю, что в январе откроем.В 2022 году у нас запланировано строительство молодежных резиденций, то есть прямо специализированных зданий, в Сытомино и Лямина. Такие вот флагманы должны у нас появиться. Для удаленных поселений, я считаю, это будут интересные проекты, которые молодежь как-то заинтересуют.В этом году выкупили здание бывшей конторы Мостотряда-29. Это хорошее, капитальное здание. Мы выкупили его для размещения детской школы искусств, 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас производится капитальный ремонт, полностью переоборудуем под размещение молодежной резиденции. Там будет самый крупный киберкласс в Сургутском районе, самая большая детская школа искусств. Такой детский центр на территории района – четырехэтажное здание. Большой ремонт делаем, оборудование закуплено, деньги выделены. Я думаю, что в мае следующего года откроем.— В прошлом году в Сургутском районе также открылся единственный в РФ мобильный технопарк для пожилых. Оправдывает ли себя этот проект, есть ли явные успехи?— Двадцать миллионов рублей с учетом оборудования на дороге не валяются. Поэтому регулярно смотрим, есть ли от него эффект. Наверное, самый главный по итогам 11 месяцев этого года – 1770 бабушек и дедушек не дома сидели, а занимались чем-то интересным. Ни раз, ни два и ни три были обращения, чтобы оставить его на постоянной стоянке. Он из Угута уехал на неделю позже, потому что реально не отпускали. Он пользуется спросом. Может быть в силу новизны, может потом будут спокойнее к этому относиться, но ни одного негативного отзыва я не встречал.

https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html

https://ria.ru/20211222/tekhnopark-1764988434.html

https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, туристы, благоустройство