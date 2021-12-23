https://ria.ru/20211223/trebovaniya-1765028975.html

Украина выдвинула наглые требования

Украинский генерал выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева - РИА Новости, 23.12.2021

Украина выдвинула наглые требования

Условия Украины касательно возможных переговоров о ее нейтральном статусе нужно выдвигать только в пакете, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T04:38

2021-12-23T04:38

2021-12-23T04:38

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Условия Украины касательно возможных переговоров о ее нейтральном статусе нужно выдвигать только в пакете, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко."В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", - заявил генерал.Второе требование, которое, по мнению Смешко, должен выдвинуть Киев – это новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. "Россия и другие ядерные гаранты делают дополнительное условие, где прописывают, что если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в...", - сказал он.При этом к данном соглашению, как считает генерал, также обязано присоединиться и НАТО, которое "дополнительно должно гарантировать нашу безопасность на будущее"."В-третьих, Украина, имея даже нейтральный статус – если теоретически она его берет, – должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной", - заявил Смешко.В целом Украина должна иметь "проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, а дипломатию – атаковать", заключил экс-глава СБУ.Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/obsuzhdenie-1765025628.html

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764892582.html

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в мире, украина, сша, нато, служба безопасности украины, игорь смешко, россия