https://ria.ru/20211223/teplosnabzhenie-1765245229.html
В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограниченного теплоснабжения
В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограниченного теплоснабжения - РИА Новости, 23.12.2021
В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограниченного теплоснабжения
В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек, более 1,1 тысячи жилых домов, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:27
2021-12-23T22:27
2021-12-23T22:30
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек, более 1,1 тысячи жилых домов, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии."В зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тысяч человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально -значимых объектов (на момент аварии было 93)", - говорится в сообщении оперштаба.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. Ранее в мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.
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происшествия, улан-удэ, россия, жкх
22:27 23.12.2021 (обновлено: 22:30 23.12.2021)
В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограниченного теплоснабжения
В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограниченного теплоснабжения после аварии
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
остаются 95 тысяч человек, более 1,1 тысячи жилых домов, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.
"В зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тысяч человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально -значимых объектов (на момент аварии было 93)", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.
Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. Ранее в мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.