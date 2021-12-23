https://ria.ru/20211223/telekanal-1765168551.html

Песков заявил, что в ситуации вокруг RT DE главное защитить интересы канала

Песков заявил, что в ситуации вокруг RT DE главное защитить интересы канала - РИА Новости, 23.12.2021

Песков заявил, что в ситуации вокруг RT DE главное защитить интересы канала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с блокировкой RT DE в Германии для российской стороны главное - защитить интересы... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:13

2021-12-23T16:13

2021-12-23T16:31

в мире

дмитрий песков

германия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с блокировкой RT DE в Германии для российской стороны главное - защитить интересы телеканала."Главное, наверно, защитить интересы RТ, чем заниматься ответной реакций. Но любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных. Так, чтобы не стрелять себе в ногу", - сказал Песков журналистам после пресс-конференции президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html

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в мире, дмитрий песков, германия, владимир путин, россия