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Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками
Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками - РИА Новости, 23.12.2021
Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками
Американский актер Джеймс Франко признал, что в ходе преподавания в организованной им школе актерского мастерства имел половые связи со студентками, заявив, что РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:44
2021-12-23T03:44
2021-12-23T03:44
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Джеймс Франко признал, что в ходе преподавания в организованной им школе актерского мастерства имел половые связи со студентками, заявив, что это было неправильным решением.В 2019 году студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах. В своей жалобе актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляли, что пришли в актерскую школу Франко в 2014 году с надеждой развить свои профессиональные навыки, вместо этого Франко и сотрудники школы якобы склонили их к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера в обмен на обещание ролей в фильмах, которые так и не были запущены. Согласно иску, Франко и его партнеры использовали свое руководящее положение в школе для получения выгод сексуального характера.При это актер добавил, что связи со студентками не были причиной создания актерской школы и не являлись "мастер-планом" с его стороны. По словам актера, название созданного им урока "постельных сцен" является провокационным. Но на этих занятиях речь шла не об интимных сценах, а том, чтобы научить молодых актеров исполнять роли в рамках романтических отношений между героями.Ранее издание Hollywood Reporter сообщало, что Франко и связанные с ним причастные организации согласились выплатить более 2,2 миллиона долларов для урегулирования судебного дела по обвинению актера в сексуальных домогательствах, но продолжали отрицать обвинения.
https://ria.ru/20191004/1559421863.html
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сша, джеймс франко, культура
Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками
Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками созданной им школы
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Джеймс Франко признал, что в ходе преподавания в организованной им школе актерского мастерства имел половые связи со студентками, заявив, что это было неправильным решением.
В 2019 году студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах. В своей жалобе актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляли, что пришли в актерскую школу Франко в 2014 году с надеждой развить свои профессиональные навыки, вместо этого Франко и сотрудники школы якобы склонили их к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера в обмен на обещание ролей в фильмах, которые так и не были запущены. Согласно иску, Франко и его партнеры использовали свое руководящее положение в школе для получения выгод сексуального характера.
"Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки "постельных сцен"), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно… предполагаю, что в то время я думал, что если это по обоюдному согласию, все нормально", - сказал Франко в интервью американской радиокомпании SiriusXM
.
При это актер добавил, что связи со студентками не были причиной создания актерской школы и не являлись "мастер-планом" с его стороны. По словам актера, название созданного им урока "постельных сцен" является провокационным. Но на этих занятиях речь шла не об интимных сценах, а том, чтобы научить молодых актеров исполнять роли в рамках романтических отношений между героями.
Ранее издание Hollywood Reporter
сообщало, что Франко и связанные с ним причастные организации согласились выплатить более 2,2 миллиона долларов для урегулирования судебного дела по обвинению актера в сексуальных домогательствах, но продолжали отрицать обвинения.