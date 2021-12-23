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Билайн в Ростовской области инвестировал в сеть 1,7 млрд рублей

Билайн в Ростовской области инвестировал в сеть 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 23.12.2021

Билайн в Ростовской области инвестировал в сеть 1,7 млрд рублей

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) завершил крупный проект развития телекоммуникационной инфраструктуры в Ростовской области с общим объемом инвестиций 1,7... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:00

2021-12-23T17:00

2021-12-23T17:02

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ростовская область

билайн

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) завершил крупный проект развития телекоммуникационной инфраструктуры в Ростовской области с общим объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей, сообщает компания.За год оператор построил 594 базовые станции, в результате ёмкость сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, выросла в регионе почти на 25%.Как отметил директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов, в результате Ростовская область заняла второе место после Москвы среди всех регионов по количеству базовых станций билайн, выведенных в эфир в этом году."Было построено около 200 новых базовых станций в Ростове-на-Дону. Значительно расширена сеть в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Азове, Новошахтинске, Красном Сулине, Гуково, Зверево, Донецке, Каменск-Шахтинске, Волгодонске и Цимлянске. На 2022 год запланированы значимые инвестиции, будем строить так же много, чтобы обеспечить для жителей донского региона качественное непрерывное покрытие, комфортное пользование голосовой связью и мобильным интернетом", - приводятся в сообщении слова Керимханова. В компании напомнили, что в 2021 билайн провел рефарминг (расширение полосы частот под пропуск интернет-трафика)- на сети в Ростове-на-Дону. В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. В следующем году планируется завершить рефарминг на территории всего региона.

https://ria.ru/20211206/bilayn-1762461317.html

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новости компаний - экономика, ростовская область, билайн