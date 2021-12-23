В башкирском Нефтекамске убили священника
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово
УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя сообщение об убийстве священнослужителя.
Ранее в СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя Артура Ниволина. Якобы на месте преступления нашли чемоданчик с курительными приспособлениями.
"Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ" убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", - прокомментировали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что рядом с телом найдены "трубочки, курительные приспособления".
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В башкирском следкоме сообщили, что убитому было 47 лет, его тело было найдено в собственной квартире.
В сообщении говорится, что следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему.
"В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся, информирует ведомство.
"В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу", - поясняет СУСК РФ по региону.
В сообщении говорится, что следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему.
"В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся, информирует ведомство.
"В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу", - поясняет СУСК РФ по региону.
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