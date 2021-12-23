https://ria.ru/20211223/svyaschennik-1765189717.html

В башкирском Нефтекамске убили священника

В башкирском Нефтекамске убили священника - РИА Новости, 23.12.2021

В башкирском Нефтекамске убили священника

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:23

2021-12-23T17:23

2021-12-23T17:23

религия

происшествия

нефтекамск

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя сообщение об убийстве священнослужителя.Ранее в СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя Артура Ниволина. Якобы на месте преступления нашли чемоданчик с курительными приспособлениями."Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ" убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", - прокомментировали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что рядом с телом найдены "трубочки, курительные приспособления".В башкирском следкоме сообщили, что убитому было 47 лет, его тело было найдено в собственной квартире.В сообщении говорится, что следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему."В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся, информирует ведомство."В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу", - поясняет СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

https://ria.ru/20200820/1575985002.html

нефтекамск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нефтекамск, жилье, россия