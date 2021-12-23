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Религия
https://ria.ru/20211223/svyaschennik-1765189717.html
В башкирском Нефтекамске убили священника
В башкирском Нефтекамске убили священника - РИА Новости, 23.12.2021
В башкирском Нефтекамске убили священника
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:23
2021-12-23T17:23
религия
происшествия
нефтекамск
жилье
россия
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя сообщение об убийстве священнослужителя.Ранее в СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя Артура Ниволина. Якобы на месте преступления нашли чемоданчик с курительными приспособлениями."Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ" убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", - прокомментировали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что рядом с телом найдены "трубочки, курительные приспособления".В башкирском следкоме сообщили, что убитому было 47 лет, его тело было найдено в собственной квартире.В сообщении говорится, что следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему."В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся, информирует ведомство."В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу", - поясняет СУСК РФ по региону.
https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html
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происшествия, нефтекамск, жилье, россия
17:23 23.12.2021
 

В башкирском Нефтекамске убили священника

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово
Сотрудник следственного комитета РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя сообщение об убийстве священнослужителя.
Ранее в СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя Артура Ниволина. Якобы на месте преступления нашли чемоданчик с курительными приспособлениями.
"Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ" убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", - прокомментировали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что рядом с телом найдены "трубочки, курительные приспособления".
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В башкирском следкоме сообщили, что убитому было 47 лет, его тело было найдено в собственной квартире.

В сообщении говорится, что следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему.

"В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся, информирует ведомство.

"В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу", - поясняет СУСК РФ по региону.
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