https://ria.ru/20211223/soglasheniya-1765090445.html
Путин назвал Минские соглашения единственно возможными
Путин назвал Минские соглашения единственно возможными - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал Минские соглашения единственно возможными
Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины - единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:14
2021-12-23T13:14
2021-12-23T13:51
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины - единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". - "Да-да" - и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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украина, киев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия
13:14 23.12.2021 (обновлено: 13:51 23.12.2021)
Путин назвал Минские соглашения единственно возможными
Президент Путин: Минские соглашения единственно возможные, но в Киеве их не исполняют