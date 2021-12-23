Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765228366.html
МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе
МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе
Россия надеется, что Украина будет соблюдать все обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:24
2021-12-23T21:19
в мире
киев
москва
ситуация в днр и лнр
россия
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/20/1549772092_273:0:2849:1449_1920x0_80_0_0_cbef7c8d95cbdc665c3389ee8968dcbf.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия надеется, что Украина будет соблюдать все обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в Киеве заявили, что на заседании контактной группы была достигнута договоренность о возобновлении действия режима прекращения огня в Донбассе.По словам Захаровой, Донецк и Луганск после подписания в конце июля 2020 года сторонами мер по усилению режима прекращения огня, Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах, а Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса."Несмотря на то, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины, тем не менее, рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765227673.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/20/1549772092_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_25e38d744db89482127f25f6533794b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, ситуация в днр и лнр, россия, нато, мария захарова
20:24 23.12.2021 (обновлено: 21:19 23.12.2021)
 
МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе

Представитель МИД Захарова надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия надеется, что Украина будет соблюдать все обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в Киеве заявили, что на заседании контактной группы была достигнута договоренность о возобновлении действия режима прекращения огня в Донбассе.
По словам Захаровой, Донецк и Луганск после подписания в конце июля 2020 года сторонами мер по усилению режима прекращения огня, Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах, а Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса.
"Несмотря на то, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины, тем не менее, рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:16
В ДНР заявили, что доставка химоружия из США на Украину произошла в октябре
 
В миреКиевМоскваСитуация в ДНР и ЛНРРоссияНАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол