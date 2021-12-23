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МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе

МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021

МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе

Россия надеется, что Украина будет соблюдать все обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:24

2021-12-23T20:24

2021-12-23T21:19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия надеется, что Украина будет соблюдать все обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в Киеве заявили, что на заседании контактной группы была достигнута договоренность о возобновлении действия режима прекращения огня в Донбассе.По словам Захаровой, Донецк и Луганск после подписания в конце июля 2020 года сторонами мер по усилению режима прекращения огня, Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах, а Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса."Несмотря на то, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины, тем не менее, рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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