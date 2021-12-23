https://ria.ru/20211223/smertnost-1765084513.html

Путин призвал к максимально прозрачному подсчету смертности от COVID-19

Путин призвал к максимально прозрачному подсчету смертности от COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал к максимально прозрачному подсчету смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса подсчитать срочно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:58

2021-12-23T12:58

2021-12-23T13:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Смертность от коронавируса подсчитать срочно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается смертности от ковида, это сложно посчитать. Не потому, что кто-то что-то пытается скрыть, - совсем нет... Напротив, я нацеливаю наши системы здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно. Еще и потому - говорю вам совершенно откровенно, - чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции."Ведь смертность высокая отчего?.. Уровень вакцинирования, иммунитет коллективный у нас низкий - 54,9%", - отметил глава государства.Ранее на той же пресс-конференции президент отметил, что повторные заражения коронавирусом среди вакцинированных составляют лишь 3-4%. "Это объективные цифры, их просто нужно доводить до людей", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765085654.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин