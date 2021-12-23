https://ria.ru/20211223/sirius-1765079608.html

В "Сириусе" подвели итоги первого года работы

В "Сириусе" подвели итоги первого года работы - РИА Новости, 23.12.2021

В "Сириусе" подвели итоги первого года работы

Руководство федеральной территории "Сириус" рассказало о том, что было сделано за год существования, и о перспективах дальнейшего развития. В рамках праздничной РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:46

2021-12-23T12:46

2021-12-23T12:46

общество

образовательный центр "сириус"

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Руководство федеральной территории "Сириус" рассказало о том, что было сделано за год существования, и о перспективах дальнейшего развития. В рамках праздничной программы резиденты представили свои проекты, сообщается на сайте организации.В декабре 2020 года президент Путин подписал закон о создании федеральной территории "Сириус"."Теперь "Сириус" не только образовательный центр для талантливых детей, но и модельная территория, опыт которой внимательно изучается всей страной. В этом смысле на нас лежит большая историческая ответственность", – сказала руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, проект развития федеральной территории соответствует национальным целям, поставленным президентом РФ."Здесь работают известные ученые, инженеры, руководители из регионов, представители федеральной власти, которые совместно обсуждают и предлагают оптимальные модели обустройства территории в рамках программ развития страны", – сказал он.Глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин представил ключевые проекты социально-экономического развития региона: программы сохранения природной экосистемы, развития спортивного кластера, основанного на объектах олимпийского наследия, современной медицины.Резиденты центра показали свои разработки. Например, роботизированный комплекс для тренировки футболистов, систему мониторинга и управления транспортом в режиме реального времени с применением нейронных сетей, проект создания цифровой инфраструктуры для федеральной территории "Сириус" и другие.

https://sn.ria.ru/20211220/olimpiada-1764596897.html

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общество, образовательный центр "сириус", дмитрий чернышенко, россия