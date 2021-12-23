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Политолог заявил, что Путин послал сигналы Западу и Украине
Политолог заявил, что Путин послал сигналы Западу и Украине - РИА Новости, 23.12.2021
Политолог заявил, что Путин послал сигналы Западу и Украине
Президент России Владимир Путин послал сигналы западным странам, что нельзя продвигать НАТО на восток, а Украине – что российская сторона считает Донбасс своими РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:55
2021-12-23T15:55
2021-12-23T15:55
украина
владимир путин
нато
донбасс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал сигналы западным странам, что нельзя продвигать НАТО на восток, а Украине – что российская сторона считает Донбасс своими историческими территориями и всегда будет их защищать, заявил крымский политолог Сергей Юхин.Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на ряд вопросов, связанных с внешней политикой и ситуацией на Украине."В своем очень лаконичном, но очень содержательном ответе президент послал несколько сигналов. В первую очередь, они были направлены к коллективному западу, что нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток", - сказал Юхин журналистам.Во-вторых, по его словам, был четкий сигнал для украинской власти."Россия считает Донбасс своими историческими территориями – это было впервые так жестко и четко обозначено. Это наши исторические территории, на которых проживает часть нашего народа, и мы будем всегда их защищать", - сказал Юхин.Политолог подчеркнул, что еще один посыл был народу России."Мы очень мирная страна, очень мирный народ, но мы готовы защищать свои интересы. И мы будем их защищать, и готовимся к любому развитию событий", - подчеркнул политолог.
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украина, владимир путин, нато, донбасс, россия
Политолог заявил, что Путин послал сигналы Западу и Украине
Крымский политолог Юхин заявил, что президент Путин послал сигналы Западу и Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
послал сигналы западным странам, что нельзя продвигать НАТО
на восток, а Украине
– что российская сторона считает Донбасс
своими историческими территориями и всегда будет их защищать, заявил крымский политолог Сергей Юхин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на ряд вопросов, связанных с внешней политикой и ситуацией на Украине.
"В своем очень лаконичном, но очень содержательном ответе президент послал несколько сигналов. В первую очередь, они были направлены к коллективному западу, что нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия
обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток", - сказал Юхин журналистам.
Во-вторых, по его словам, был четкий сигнал для украинской власти.
"Россия считает Донбасс своими историческими территориями – это было впервые так жестко и четко обозначено. Это наши исторические территории, на которых проживает часть нашего народа, и мы будем всегда их защищать", - сказал Юхин.
Политолог подчеркнул, что еще один посыл был народу России.
"Мы очень мирная страна, очень мирный народ, но мы готовы защищать свои интересы. И мы будем их защищать, и готовимся к любому развитию событий", - подчеркнул политолог.