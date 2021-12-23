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Наука
https://ria.ru/20211223/sibgmu-1764924563.html
Искусственный интеллект поможет врачам следить за ходом лечения пациентов
Искусственный интеллект поможет врачам следить за ходом лечения пациентов - РИА Новости, 23.12.2021
Искусственный интеллект поможет врачам следить за ходом лечения пациентов
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают технологию гибридного искусственного интеллекта для систем управления в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:00
2021-12-23T09:14
наука
технологии
медицина
сибирский государственный медицинский университет
навигатор абитуриента
университетская наука
томск
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают технологию гибридного искусственного интеллекта для систем управления в медицинских киберфизических системах. Особенность разработки состоит в комбинировании двух систем, основанных на данных и на знаниях, для поддержки принятия врачебных решений, сообщили в пресс-службе вуза.Миниатюризация и удешевление современных вычислительных и коммуникационных устройств позволяют создавать замкнутые в единый контур киберфизические системы. Эти системы с помощью нескольких чувствительных и исполнительных устройств собирают и обрабатывают информацию в физических и биологических объектах и управляют процессами в них. С помощью обратной связи происходящее в физической или биологической системе оказывает влияние на вычисления и наоборот.Ученые СибГМУ в рамках стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" программы "Приоритет-2030" разрабатывают технологию гибридного искусственного интеллекта для управления медицинскими киберфизическими системами.Особенность разработки состоит в одновременном использовании двух подходов к системам поддержки принятия врачебных решений (СППВР), основанных на данных и на знаниях. Технология позволяет создавать СППВР для разных задач медицины в условиях малого количества накопленных данных, сообщил руководитель стратегического проекта СибГМУ "Бионические цифровые платформы" программы "Приоритет-2030" Иван Толмачев.По мнению Ивана Толмачева, разработанная технология поможет создать универсальные решения для нового этапа интеллектуализации медицинской техники. В перспективе подобные системы позволят объединять разнообразное медицинское диагностическое и терапевтическое оборудование в единый комплекс с автоматизированной системой управления. Такая медицинская система позволит в реальном времени контролировать состояние пациента, в том числе в критическом состоянии.В настоящий момент технология успешно применяется для оценки биомеханических параметров движения человека при реабилитации двигательных нарушений и для оптимизации профиля питания у недоношенных детей при непрерывном мониторинге уровня гликемии.
https://ria.ru/20211222/sibgmu-1764673265.html
https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html
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технологии, медицина, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, томск
03:00 23.12.2021 (обновлено: 09:14 23.12.2021)
 

Искусственный интеллект поможет врачам следить за ходом лечения пациентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают технологию гибридного искусственного интеллекта для систем управления в медицинских киберфизических системах. Особенность разработки состоит в комбинировании двух систем, основанных на данных и на знаниях, для поддержки принятия врачебных решений, сообщили в пресс-службе вуза.
Миниатюризация и удешевление современных вычислительных и коммуникационных устройств позволяют создавать замкнутые в единый контур киберфизические системы. Эти системы с помощью нескольких чувствительных и исполнительных устройств собирают и обрабатывают информацию в физических и биологических объектах и управляют процессами в них. С помощью обратной связи происходящее в физической или биологической системе оказывает влияние на вычисления и наоборот.
Ученые СибГМУ в рамках стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" программы "Приоритет-2030" разрабатывают технологию гибридного искусственного интеллекта для управления медицинскими киберфизическими системами.
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 03:00Наука
Ученые нашли решение одной из проблем терапии рака грудной полости
Особенность разработки состоит в одновременном использовании двух подходов к системам поддержки принятия врачебных решений (СППВР), основанных на данных и на знаниях. Технология позволяет создавать СППВР для разных задач медицины в условиях малого количества накопленных данных, сообщил руководитель стратегического проекта СибГМУ "Бионические цифровые платформы" программы "Приоритет-2030" Иван Толмачев.
"Большая часть систем искусственного интеллекта, создаваемых в медицине, связана с областями, где удалось хорошо накопить массивы данных (изображения в лучевой диагностике, текстовая информация в электронных историях болезни). Но, к сожалению подобные системы охватывают лишь малую часть медицинских задач”, – рассказал он.
По мнению Ивана Толмачева, разработанная технология поможет создать универсальные решения для нового этапа интеллектуализации медицинской техники. В перспективе подобные системы позволят объединять разнообразное медицинское диагностическое и терапевтическое оборудование в единый комплекс с автоматизированной системой управления. Такая медицинская система позволит в реальном времени контролировать состояние пациента, в том числе в критическом состоянии.
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14 декабря, 09:00Наука
Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений
В настоящий момент технология успешно применяется для оценки биомеханических параметров движения человека при реабилитации двигательных нарушений и для оптимизации профиля питания у недоношенных детей при непрерывном мониторинге уровня гликемии.
 
НаукаТехнологииМедицинаСибирский государственный медицинский университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомск
 
 
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