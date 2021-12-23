Командующий российской группировкой войск в Сирии получил личный штандарт
Командующий российской группировкой войск в Сирии Бердников получил личный штандарт
ЛАТАКИЯ (Сирия), 23 дек - РИА Новости. Заместитель министра обороны, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенанту Роману Бердникову личный штандарт, церемония прошла на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
"Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам верховным главнокомандующим ВС РФ и руководящим составом Минобороны России", - заявил журналистам Бердников после вручения штандарта.
Сразу после этого почетный караул провел традиционную церемонию - демонстрацию штандарта. По словам Жидко, личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением.
Планом работы Жидко в Сирии предусмотрено участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизн. В ходе поездки замминистра также возложил цветы к монументам павшим летчикам на авиабазе, а также посетил детский дом в Латакии. В качестве новогодних подарков воспитанникам подарили школьные ранцы, наполненные сладостями.
Заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни открывается в четверг в столице Сирии - Дамаске. На предыдущем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе между Москвой и Дамаском, а также вопросы восстановления мирной жизни в республике.