https://ria.ru/20211223/shakhmaty-1764975087.html

Игра и фильм года: как в "Чемпионе мира" показали великий шахматный матч

Игра и фильм года: как в "Чемпионе мира" показали великий шахматный матч - РИА Новости, 23.12.2021

Игра и фильм года: как в "Чемпионе мира" показали великий шахматный матч

В Москве состоялась звездная премьера фильма "Чемпион мира". Тридцатого декабря российский блокбастер выйдет в прокат. Это крупнобюджетное кино, формулирующее... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:00

2021-12-23T08:00

2021-12-23T15:38

культура

константин хабенский

федор добронравов

шахматы

анатолий карпов

виктор корчной

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Егор Беликов. В Москве состоялась звездная премьера фильма "Чемпион мира". Тридцатого декабря российский блокбастер выйдет в прокат. Это крупнобюджетное кино, формулирующее что-то важное для национальной истории и ментальности. Существует уже традиция снимать предновогодние фильмы именно по мотивам славных спортивных побед: "Легенда № 17", "Движение вверх". В этот раз выбрали довольно неожиданное первенство: шахматы. Казалось бы, наблюдать за партиями этой игры с тысячелетней историей довольно скучно, если не увлечен ею. Но каждый, кто пытался разобраться, понимал, что в этом зрелище, где двое мужчин много часов сидят за столом, экшена больше, чем в любом кассовом фильме. Вот эту самую невидимую зрелищность попытался переложить на экран режиссер Алексей Сидоров ("Бригада", "Бой с тенью", "Т-34"). О том, что у него получилось, — в материале РИА Новости.ДебютШахматы — это вам не футбол, тут на трибунах не поскандируешь. Скорее теннис, где можно аплодировать только между подачами, чтобы не отвлекать спортсменов. Это состязание тихое и интеллектуальное, здесь даже комментаторы могут не до конца понимать, что же происходит на поле боя. В чемпионатах мира играют сильнейшие шахматисты. И никто не знает, что у этих гениев сейчас в голове, какое нервное у них состояние в каждый момент времени.Но вообще на шахматы стоит смотреть не как на спорт, способный развлечь, — это что-то большее. Мышцы не решают, важно "вечное сияние чистого разума". В игре каждый раз самозарождается неожиданный сюжет, за поворотами которого крайне увлекательно наблюдать. Да и за пределами доски тоже: шахматы регулярно становились поводом для мощных социальных и политических высказываний.В общем, игра эта, быть может, подходит для экранизации даже лучше, чем, допустим, баскетбол. Наглядно это всему мир доказал сериал "Ход королевы", но есть и другие годные примеры: советский "Гроссмейстер" или американский "Жертвуя пешкой".МиттельшпильМатч за шахматную корону 1978 года сам по себе был донельзя кинематографичен, пусть и наблюдать за ним в прямом эфире тогда не представлялось возможным, но следили — и всем миром. Играли двое вроде бы советских граждан, да не совсем.Молодой еще Анатолий Карпов, один из самых выдающихся шахматистов XX века, и он как раз в общем и целом следовал линии партии. И Виктор Корчной, известнейший невозвращенец, человек без паспорта, смутьян, но гениальный, черт побери. Налицо было столкновение мира советского и всего остального.Но этим дело не ограничилось: играли в филиппинском городе Багио, на нейтральной территории, однако локация оказалась недружелюбна к гастролерам. Климатическое испытание было для титанов мысли наиболее мучительным — адская жара и круглосуточный тропический дождь вымывали из Карпова и Корчного все жизненные силы. Если почитать об их игре, то становится понятно, что они фигурально потели кровью, тем не менее это один из величайших матчей в новейшей истории шахмат. Рекорд продолжительности партии, поставленный тогда, побили только в 2021-м — вот такая у людей была выдержка и сила воли.ЭндшпильВсе это преобразилось в фильме "Чемпион мира", который грозился стать российской спортивной картиной новой формации: неоднозначная история, разнополярные герои в нетипичных обстоятельствах. В итоге лента получилась в целом под стать тому же "Движению вверх".Здесь снова борются команды, пусть и возглавляемые определенными личностями-капитанами, это опять столкновение вида "наши против всех". Не сказать, что это обязательно плохое сравнение (в смысле с "Движением вверх"). Это было абсолютно функциональное, точно работающее кино с четким месседжем, что получается далеко не у всех и не каждый раз.Другой вопрос, что в том же баскетболе в любой момент понятно, кто побеждает. А в шахматах по счету ни о чем не стоит судить, и сопереживать спортсмену, сидящему перед доской с покерфейсом, — сложнее.Иван Янковский изображает Карпова человекоподобным шахматным аппаратом, каждая непроизвольная эмоция его подкашивает, мучает. Плохо себя чувствует его отец (Федор Добронравов), когда-то подсадивший сына на игру. А еще дома осталась молодая жена (кстати, любопытно, что играет ее жена самого Янковского Диана Пожарская). Он никак не может выспаться из-за непрерывного дождя и прочих напастей судьбы — и постепенно превращается в Рассказчика из "Бойцовского клуба".В свою очередь, Корчной в исполнении Константина Хабенского преобразился в явного антагониста (а мог бы быть скорее точно таким же героем, как и Карпов, но уж как есть). Этот великий бунтарь не без причины превратился на экране в шахматного Мефистофеля, который чинит по мере сил козни сопернику, стремясь не только его переиграть, но и унизить, а вместе с ним — и оставленную родину.ЦугцвангРежиссер Сидоров реконструирует мельчайшие подробности матча: как в номер к Карпову заползла змея, как он с другом ездил на баскетбол, как в Москве за него переживал Брежнев (генсека играет Александр Филиппенко).В "Чемпионе мира" визуализация матчей эпичная: на доске вместо фигур дерутся средневековые рыцари в латах, а в чертогах разума Карпова разлетаются во все стороны логические ветки, по которым он идет во время игры.Понятно, что задача была нерешаемая, и поэтому Сидоров оказался в цугцванге (это когда игроку надо сделать ход, но любое решение приведет его к ухудшению ситуации): как это изобразить еще, если не с помощью спецэффектов? В этом смысле герои-прототипы всех переиграли еще в 1978-м — когда выжили, не сошли с ума и поразили своей гениальностью весь мир.

https://ria.ru/20211222/premiere-1764998948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин хабенский, федор добронравов, шахматы, анатолий карпов, виктор корчной, кино и сериалы, что посмотреть