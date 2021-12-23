https://ria.ru/20211223/sanktsii-1765082658.html

В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"

В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.12.2021

В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:54

2021-12-23T12:54

2021-12-23T12:54

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между Москвой и Киевом обострится, оценивает шансы положительного ответа Вашингтона как "значительные".Ранее газета Hill сообщила, что сенаторы США в январе проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока 2". Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов."Рассматривается. Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался. Вероятность значительная. Да, "с той стороны" есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по "Северному потоку-2" к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный", - заявил Витренко в четверг в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность введения санкций против "Северного потока 2" до обострения конфликта между РФ и Украиной и какова вероятность принятия такого решения.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211222/potok-1764862810.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-12-23T12:54 true PT2M30S

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия