В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко призвал ввести санкции против "Северного потока — 2"
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между Москвой и Киевом обострится, оценивает шансы положительного ответа Вашингтона как "значительные".
Ранее газета Hill сообщила, что сенаторы США в январе проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока 2". Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
"Рассматривается. Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался. Вероятность значительная. Да, "с той стороны" есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по "Северному потоку-2" к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный", - заявил Витренко в четверг в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность введения санкций против "Северного потока 2" до обострения конфликта между РФ и Украиной и какова вероятность принятия такого решения.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.