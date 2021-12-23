Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/sanktsii-1765082658.html
В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"
В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.12.2021
В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:54
2021-12-23T12:54
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749524369_0:28:786:470_1920x0_80_0_0_6d45144ad5416a94b0dbcbb5f64ff65e.jpg
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между Москвой и Киевом обострится, оценивает шансы положительного ответа Вашингтона как "значительные".Ранее газета Hill сообщила, что сенаторы США в январе проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока 2". Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов."Рассматривается. Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался. Вероятность значительная. Да, "с той стороны" есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по "Северному потоку-2" к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный", - заявил Витренко в четверг в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность введения санкций против "Северного потока 2" до обострения конфликта между РФ и Украиной и какова вероятность принятия такого решения.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211222/potok-1764862810.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-12-23T12:54
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749524369_94:0:721:470_1920x0_80_0_0_9915de62a0340d7afdc7b83105c5b302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, дмитрий песков, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия
12:54 23.12.2021
 
В "Нафтогазе" призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко призвал ввести санкции против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Nord Stream 2
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций в отношении "Северного потока-2" до того, как ситуация между Москвой и Киевом обострится, оценивает шансы положительного ответа Вашингтона как "значительные".
Ранее газета Hill сообщила, что сенаторы США в январе проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока 2". Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
"Рассматривается. Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался. Вероятность значительная. Да, "с той стороны" есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по "Северному потоку-2" к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный", - заявил Витренко в четверг в интервью агентству "РБК-Украина", отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность введения санкций против "Северного потока 2" до обострения конфликта между РФ и Украиной и какова вероятность принятия такого решения.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 11:36
Польша обвинила "Газпром" в давлении на ЕК из-за "Северного потока — 2"
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол