https://ria.ru/20211223/rzhd-1765125269.html

Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью

Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью - РИА Новости, 23.12.2021

Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью

Президент России Владимир Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов с железнодорожной сетью, в том числе РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:01

2021-12-23T15:01

2021-12-23T15:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

йошкар-ола

самара

москва

владимир путин

ржд

нижний новгород

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов с железнодорожной сетью, в том числе в Йошкар-Оле.В ходе ежегодной пресс-конференция Путина была озвучена проблема транспортной доступности Йошкар-Олы – добраться на поезде можно только до Москвы. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару."Сегодня-завтра переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозёровым – ред.), руководителем РЖД, и такое поручение, безусловно, он получит, посмотреть на связанность территорий близлежащих", - сказал президент. Он добавил, что холдинг РЖД "работает в рыночных условиях" и компания "смотрит на экономическую составляющую", например, по объёмам загрузки."Пусть попробуют. Я уверен, что он (Белозёров – ред.) услышит и ему даже звонить не нужно, но я тем не менее позвоню и поговорю с ним. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать. Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономических, и гуманитарных составляющих жизни людей", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211214/rekonstruktsiya-1763695798.html

https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763655200.html

йошкар-ола

самара

москва

нижний новгород

россия

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экономика, йошкар-ола, самара, москва, владимир путин, ржд, нижний новгород, олег белозеров, железная дорога, россия