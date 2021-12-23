https://ria.ru/20211223/rzhd-1765125269.html
Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью
Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью - РИА Новости, 23.12.2021
Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью
Президент России Владимир Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов с железнодорожной сетью, в том числе РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:01
2021-12-23T15:01
2021-12-23T15:01
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
йошкар-ола
самара
москва
владимир путин
ржд
нижний новгород
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поручить гендиректору РЖД Олегу Белозёрову оценить связанность российских регионов с железнодорожной сетью, в том числе в Йошкар-Оле.В ходе ежегодной пресс-конференция Путина была озвучена проблема транспортной доступности Йошкар-Олы – добраться на поезде можно только до Москвы. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару."Сегодня-завтра переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозёровым – ред.), руководителем РЖД, и такое поручение, безусловно, он получит, посмотреть на связанность территорий близлежащих", - сказал президент. Он добавил, что холдинг РЖД "работает в рыночных условиях" и компания "смотрит на экономическую составляющую", например, по объёмам загрузки."Пусть попробуют. Я уверен, что он (Белозёров – ред.) услышит и ему даже звонить не нужно, но я тем не менее позвоню и поговорю с ним. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать. Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономических, и гуманитарных составляющих жизни людей", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211214/rekonstruktsiya-1763695798.html
https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763655200.html
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экономика, йошкар-ола, самара, москва, владимир путин, ржд, нижний новгород, олег белозеров, железная дорога, россия
Путин пообещал оценить связанность регионов железнодорожной сетью
Путин поручит главе РЖД Белозерову оценить связанность регионов железнодорожной сетью