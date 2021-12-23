https://ria.ru/20211223/rossiya-1765098638.html

Путин объяснил причину давления Запада на Россию

Путин объяснил причину давления Запада на Россию - РИА Новости, 23.12.2021

Путин объяснил причину давления Запада на Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:38

2021-12-23T13:38

2021-12-23T13:58

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну."В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства… Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211015/davlenie-1754692842.html

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россия, в мире, владимир путин