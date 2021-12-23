https://ria.ru/20211223/rossiya-1765089692.html
Путин заявил, что окружить территорию России сложно
Путин заявил, что окружить территорию России сложно - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что окружить территорию России сложно
Президент России Владимир Путин заявил, что такую большую территорию, как Россия, окружить сложно, хотя современные средства вооружения и позволяют "думать об... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:13
2021-12-23T13:13
2021-12-23T13:13
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что такую большую территорию, как Россия, окружить сложно, хотя современные средства вооружения и позволяют "думать об этом"."Так, чтобы окружить такую территорию, как наша, сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом", - сказал Путин на большой пресс-конференции. Он добавил, что это все же отдельная тема для обсуждения.В своем ответе на вопрос журналиста Путин уточнил, что не говорил о том, что Россию окружают, хотя вокруг страны действительно есть военные базы - на востоке, на юге.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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в мире, владимир путин, россия
Путин заявил, что окружить территорию России сложно
Президент Путин: окружить такую большую территорию, как Россия, — сложная задача