https://ria.ru/20211223/rossiya-1765089692.html

Путин заявил, что окружить территорию России сложно

Путин заявил, что окружить территорию России сложно - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что окружить территорию России сложно

Президент России Владимир Путин заявил, что такую большую территорию, как Россия, окружить сложно, хотя современные средства вооружения и позволяют "думать об... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:13

2021-12-23T13:13

2021-12-23T13:13

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что такую большую территорию, как Россия, окружить сложно, хотя современные средства вооружения и позволяют "думать об этом"."Так, чтобы окружить такую территорию, как наша, сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом", - сказал Путин на большой пресс-конференции. Он добавил, что это все же отдельная тема для обсуждения.В своем ответе на вопрос журналиста Путин уточнил, что не говорил о том, что Россию окружают, хотя вокруг страны действительно есть военные базы - на востоке, на юге.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/istoriya-1765086606.html

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в мире, владимир путин, россия