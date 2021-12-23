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Онлайн-конференция гендиректора АО "Росгео" Сергея Горькова
Онлайн-конференция гендиректора АО "Росгео" Сергея Горькова - РИА Новости, 23.12.2021
Онлайн-конференция гендиректора АО "Росгео" Сергея Горькова
24 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция генерального директора АО "Росгео" Сергея ГОРЬКОВА.
2021-12-23T18:37
2021-12-23T18:37
2021-12-23T18:37
анонсы
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Задать вопросВ ходе мероприятия будут представлены предварительные результаты деятельности АО "Росгео" в 2021 году и планы на 2022 год.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция гендиректора АО "Росгео" Сергея Горькова
24 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция генерального директора АО "Росгео" Сергея ГОРЬКОВА.