https://ria.ru/20211223/regiony-1765080246.html

Путин оценил работу региональных властей в пандемию

Путин оценил работу региональных властей в пандемию - РИА Новости, 23.12.2021

Путин оценил работу региональных властей в пандемию

Регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр их поддерживал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:46

2021-12-23T12:46

2021-12-23T13:00

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр их поддерживал, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратко увеличилась. Это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/byudzhet-1765011436.html

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