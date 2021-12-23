https://ria.ru/20211223/regiony-1765080246.html
Путин оценил работу региональных властей в пандемию
Путин оценил работу региональных властей в пандемию - РИА Новости, 23.12.2021
Путин оценил работу региональных властей в пандемию
Регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр их поддерживал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:46
2021-12-23T12:46
2021-12-23T13:00
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения, а федеральный центр их поддерживал, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратко увеличилась. Это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, политика, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:46 23.12.2021 (обновлено: 13:00 23.12.2021)
Путин оценил работу региональных властей в пандемию
Президент Путин: регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения