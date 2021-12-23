https://ria.ru/20211223/rabota-1765131521.html

Путин оценил работу правительства и администрации президента в пандемию

Путин оценил работу правительства и администрации президента в пандемию - РИА Новости, 23.12.2021

Путин оценил работу правительства и администрации президента в пандемию

Некоторых сотрудников администрации президента и правительства России можно было бы премировать за работу в пандемию, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:34

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Некоторых сотрудников администрации президента и правительства России можно было бы премировать за работу в пандемию, заявил глава государства Владимир Путин."Да, я считаю, что по результатам работы по преодолению пандемии, и, конечно, некоторые члены администрации, и члены правительства достойны, чтобы и премию (им – ред.) выплатить", - сказал президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции.Он уточнил, что оценивать в таком случае лучше работу коллектива, а не каждого отдельного человека. По его словам, нужно подходить не дифференцированно, а оценивать общую работу правительства, не выделяя никого и не выдавая кому-то слишком много денег, а кому-то "в наказание выдать только пять копеек"."Вопрос не в том, кто хороший, а кто плохой, вопрос в том, как мы руководим этим процессом. Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно, или нет? И если мы не добиваемся этого, в том числе, и ваш покорный слуга, значит, мы сами в чем-то недорабатываем", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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