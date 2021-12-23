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На Ставрополье смягчили антиковидные требования
На Ставрополье смягчили антиковидные требования - РИА Новости, 23.12.2021
На Ставрополье смягчили антиковидные требования
Действие системы QR-кодов для посещения общественных мест приостановили в Ставропольском крае до 20 января, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:28
2021-12-23T19:28
2021-12-23T20:08
qr-код
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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Действие системы QR-кодов для посещения общественных мест приостановили в Ставропольском крае до 20 января, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Мы проанализировали ситуацию. Эпидобстановка позволяет принять компромиссное решение. Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года", - написал Владимиров в Instagram.Он отметил, что за это время должны быть сняты все вопросы с использованием системы, и она возобновит работу, добавив, что были обращения бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники.Также, по словам главы региона, загруженность COVID-госпиталей также уменьшается и достигла уровня весны нынешнего года."В том числе, это результат кампании по иммунизации. Уже к новому году уровень вакцинации от COVID-19 в целом по краю может достичь 60%. Стремимся к тому, чтобы он рос и дальше. Для удобства земляков прививочные пункты продолжат работать и в праздничные дни", - отметил глава края.Кроме этого, Владимиров сообщил, что поручил краевому министерству здравоохранения организовать регулярное бесплатное тестирование на коронавирус беременных женщин, а соответствующие расходы возьмет на себя краевая казна."Все последние недели остро стоял вопрос с обеспечением наших лечебных учреждений медицинским кислородом. Сейчас он снят. Совместными усилиями сформирован необходимый запас - наши больницы смогут спокойно работать новогоднюю декаду и последующий период", - подчеркнул глава Ставрополья.
https://ria.ru/20211220/qr-kod-1764589971.html
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qr-код, общество, ставропольский край, здоровье - общество, владимир владимиров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
19:28 23.12.2021 (обновлено: 20:08 23.12.2021)
На Ставрополье смягчили антиковидные требования
На Ставрополье до 20 января отменили требование предъявлять QR-коды в общественных местах
ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости.
Действие системы QR-кодов для посещения общественных мест приостановили в Ставропольском крае
до 20 января, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров
.
"Мы проанализировали ситуацию. Эпидобстановка позволяет принять компромиссное решение. Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года", - написал Владимиров в Instagram
.
Он отметил, что за это время должны быть сняты все вопросы с использованием системы, и она возобновит работу, добавив, что были обращения бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники.
Также, по словам главы региона, загруженность COVID-госпиталей также уменьшается и достигла уровня весны нынешнего года.
"В том числе, это результат кампании по иммунизации. Уже к новому году уровень вакцинации от COVID-19 в целом по краю может достичь 60%. Стремимся к тому, чтобы он рос и дальше. Для удобства земляков прививочные пункты продолжат работать и в праздничные дни", - отметил глава края.
Кроме этого, Владимиров сообщил, что поручил краевому министерству здравоохранения организовать регулярное бесплатное тестирование на коронавирус беременных женщин, а соответствующие расходы возьмет на себя краевая казна.
"Все последние недели остро стоял вопрос с обеспечением наших лечебных учреждений медицинским кислородом. Сейчас он снят. Совместными усилиями сформирован необходимый запас - наши больницы смогут спокойно работать новогоднюю декаду и последующий период", - подчеркнул глава Ставрополья.