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В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе
В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе - РИА Новости, 23.12.2021
В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе
Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:15
2021-12-23T19:15
распространение коронавируса
общество
тульская область
коронавирусы
алексей дюмин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" с учетом предложений главного санитарного врача региона."До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.Также отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия, подчеркивают власти.
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общество, тульская область, коронавирусы, алексей дюмин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:15 23.12.2021
 
В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе

Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" с учетом предложений главного санитарного врача региона.
"До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.
Также отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия, подчеркивают власти.
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Распространение коронавирусаОбществоТульская областьКоронавирусыАлексей ДюминРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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