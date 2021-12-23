https://ria.ru/20211223/qr-kod-1765216805.html

В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе

В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе - РИА Новости, 23.12.2021

В Тульской области временно отменили требование предъявлять QR-коды в кафе

Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:15

2021-12-23T19:15

2021-12-23T19:15

распространение коронавируса

общество

тульская область

коронавирусы

алексей дюмин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области отменили до 9 января, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" с учетом предложений главного санитарного врача региона."До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.Также отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия, подчеркивают власти.

https://ria.ru/20211220/qr-kod-1764589971.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тульская область, коронавирусы, алексей дюмин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код