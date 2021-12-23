https://ria.ru/20211223/putin-1765120343.html

Путин: всегда есть люди, которые плюются в телеэкран

Путин: всегда есть люди, которые плюются в телеэкран - РИА Новости, 23.12.2021

Путин: всегда есть люди, которые плюются в телеэкран

Всегда найдутся люди, желающие плюнуть в телеэкран, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:46

2021-12-23T14:46

2021-12-23T14:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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украина

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Всегда найдутся люди, желающие плюнуть в телеэкран, считает президент РФ Владимир Путин."Теперь по поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие либо какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и глядя на то, что происходит сегодня на Украине: полная нищета. Всех готовят к суровой зиме", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на слова журналиста о том, что украинцы плюются в экран, слушая рассуждения о "войне" России с Украиной."Конечно, плюются в экран, <…> глядя на бравурные заявления сегодняшнего киевского режима. Так что кому и по какому поводу плюнуть - всегда есть такие люди. И с одной, и с другой стороны", - добавил президент РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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в мире, украина, владимир путин, россия