https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями
Президент РФ Владимир Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями, призвал опираться на добросовестное, полноценное расследование и доводить его до... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:11
2021-12-23T14:11
2021-12-23T15:25
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями, призвал опираться на добросовестное, полноценное расследование и доводить его до конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН."Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны", - ответил Путин.Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/fsin-1765109405.html
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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
2021-12-23T14:11
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PT1M28S
РИА Новости
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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия
14:11 23.12.2021 (обновлено: 15:25 23.12.2021)
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями
Президент Путин призвал доводить до конца расследования пыток в колониях