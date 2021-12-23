https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями

Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями

Президент РФ Владимир Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями, призвал опираться на добросовестное, полноценное расследование и доводить его до... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:11

2021-12-23T14:11

2021-12-23T15:25

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями, призвал опираться на добросовестное, полноценное расследование и доводить его до конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН."Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны", - ответил Путин.Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/fsin-1765109405.html

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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях "Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях 2021-12-23T14:11 true PT1M28S

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия