https://ria.ru/20211223/putin-1765108534.html

Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой

Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой

Проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:08

2021-12-23T14:08

2021-12-23T15:28

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только России, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема", - сказал Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношении к пыткам в колониях и СИЗО.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/pytki-1765109947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях "Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях 2021-12-23T14:08 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владимир путин