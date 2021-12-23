https://ria.ru/20211223/putin-1765108534.html
Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой
Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой
Проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:08
2021-12-23T14:08
2021-12-23T15:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только России, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема", - сказал Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношении к пыткам в колониях и СИЗО.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/pytki-1765109947.html
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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
2021-12-23T14:08
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PT1M28S
РИА Новости
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, владимир путин
14:08 23.12.2021 (обновлено: 15:28 23.12.2021)
Путин назвал проблему пыток в колониях общемировой
Путин заявил, что проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой