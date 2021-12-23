13:37 23.12.2021 (обновлено: 13:57 23.12.2021)
Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США
Президент Путин призвал подумать, что было бы, если бы Россия поставила ракеты вблизи США
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой.
"Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.
Он привел следующий пример.
"Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? Ладно, все, затихло, никто не вспоминает про это, так, как сегодня вспоминают про Крым", - спросил Путин у журналистки SkyNews.
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
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