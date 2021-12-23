https://ria.ru/20211223/putin-1765097880.html

Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США

Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США

Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:37

2021-12-23T13:37

2021-12-23T13:57

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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мексика

россия

владимир путин

джо байден

нато

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой."Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.Он привел следующий пример.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/rakety-1765100028.html

https://ria.ru/20211217/atr-1764255800.html

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в мире, сша, мексика, россия, владимир путин, джо байден, нато