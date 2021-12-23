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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/putin-1765097880.html
Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США
Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США
Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:37
2021-12-23T13:57
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
сша
мексика
россия
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой."Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.Он привел следующий пример.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/rakety-1765100028.html
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в мире, сша, мексика, россия, владимир путин, джо байден, нато
13:37 23.12.2021 (обновлено: 13:57 23.12.2021)
 
Путин призвал подумать, что было бы, если бы ракеты поставили у границ США

Президент Путин призвал подумать, что было бы, если бы Россия поставила ракеты вблизи США

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой.
"Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.
Во время просмотра трансляции ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
13:42Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин рассказал о требовании не размещать ракеты США у границ России
Он привел следующий пример.
"Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? Ладно, все, затихло, никто не вспоминает про это, так, как сегодня вспоминают про Крым", - спросил Путин у журналистки SkyNews.
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021В миреСШАМексикаРоссияВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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